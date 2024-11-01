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Başbakan Üstel hastaneye kaldırıldı

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Başbakan Üstel hastaneye kaldırıldı
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Mide rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Başbakan Ünal Üstel, tedavi altına alındı. 
Sağlık Bakanlığı, Başbakan Üstel'in mide rahatsızlığı şikayetiyle bugün sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu ve gerekli tetkiklerin yapıldığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, Başbakan Üstel’in durumunun stabil olup, Dahiliye Servisi'nde takip ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
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