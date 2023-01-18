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Başbakan Üstel dün akşam yurda döndü

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Başbakan Üstel dün akşam yurda döndü
Başbakan Ünal Üstel, dün akşam yurda döndü.
Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi görüşme yaptı.
Görüşmelerin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Üstel, beraberindeki heyetle dün akşam yurda döndü.
 
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