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Başbakan Üstel'den Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

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Başbakan Üstel'den Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakanı Üstel, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
 
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