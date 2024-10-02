banner913
banner932
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
13 0
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
18 0
 
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
23 0
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
26 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
23 0
“İşveren bitme noktasında”
“İşveren bitme noktasında”
22 0
Hizmetleri unutulmayacak
Hizmetleri unutulmayacak
22 0
banner1032

Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti

banner1020

Ankara’daki resmi temaslarına bugün başlayan Başbakan Ünal Üstel, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

banner1045
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
banner971

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Üstel’e, eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve bürokratları eşlik etti.
Heyeti ile birlikte Aslanlı Yol’da yürüyen Üstel, Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu; ardından da Anıt Özel Defteri’ni imzaladı. Başbakan Üstel, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.
-“İlke ve devrimlerinizin ışığında, gösterdiğiniz hedeflere doğru azimle yürümeye devam ediyoruz”
Üstel, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Atam,
Biliniz ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak, mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz yüce Türk ulusu için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.
İnandığımız yolda, ilke ve devrimlerinizin ışığında, gösterdiğiniz hedeflere doğru,  azimle yürümeye devam ediyoruz.
Bu kutlu yürüyüşte, ideallerinizi her zaman olduğu gibi en değerli rehberimiz olarak görüyoruz.
Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal sorumluluğu, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve gücüyle layıkı ile yerine getireceğimizden emin olunuz.
Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetlerimizi sonsuza dek yaşatacağız. Milletçe her türlü zorluğun üstesinden gelerek, daha aydınlık yarınlara mutlaka ulaşacağız.
Atam, rahat uyuyunuz, emanetiniz, emanetimizdir. Bu müstesna gün vesilesiyle tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.