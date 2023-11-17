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Başbakan Ünal Üstel İskenderun’da

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Başbakan Üstel, Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyareti öncesi Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile bir araya geldi

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Başbakan Ünal Üstel İskenderun’da
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Adana'da bulunan Başbakan Ünal Üstel bu sabah İskenderun’a geçti.
Başbakan Üstel, eşi Zerrin Üstel ve beraberindeki heyet, İskenderun Belediyesi Rauf Raif Denktaş Parkı yerleşkesi içerisine kurulan Şampiyon Melekler Köyü’nde yaşayan depremzedeleri ziyaret etmek amacıyla bu sabah Iskenderun’a geldi.
Başbakan Ünal Üstel, Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyareti öncesi Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret etti.
Başbalan Üstel'e KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Durali Güçlüsoy, Başbakan Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu üyeleri olan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer eşlik ediyor.
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