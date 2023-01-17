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Başbakan Ünal Üstel, bugün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşüyor

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Başbakan Ünal Üstel, bugün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşüyor
Başbakanı Ünal Üstel Ankara’da temaslarda bulunuyor. 
Anadolu Ajansı, Başbakan Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi.
Üstel ve Oktay’ın KKTC saati ile 15.00’te (TSİ 16.00) ortak basın toplantısı düzenleyecekleri kaydedildi.
 
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