banner411
banner69
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
159 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
17 0
 
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
118 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
148 0
39 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
54 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
61 0
banner460

Başbakan Tatar, grevdeki sendikalarla görüşüyor

banner27

Başbakan Tatar, grevdeki sendikalarla görüşüyor

Başbakan Ersin Tatar, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve giden sendika yetkilileriyle bir araya geldi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nun tamamlanmasının ardından saat 16.00 sıralarında başlayan görüşmede, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de bulunuyor.

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika, bugün Ercan Devlet Havalimanı önünde basın açıklaması yapmış, hükümete taleplerinin karşılanması için 13.00’e kadar süre vermiş, bu konuda somut adım atılmaması nedeniyle saat 13.00’te greve başladıklarını duyurmuştu.

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası,  grevin saat 24.00’e kadar süreceğini de açıklamıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.