Oğuzhan Hasipoğlu, istifası sonrasında ilk kez konuştu: “Türkiye’den müdahale söz konusu olamaz. Ben Başbakan olsaydım, dışardan birini atamazdım”





Çalışma Bakanlığı görevinden iki haftalık sürecin ardından istifa eden ve şaibeli bir kabine değişikliği içerisinde yer alan Oğuzhan Hasipoğlu, “Bakanlar Kurulu’nun sorumluluğu Başbakan’a aittir” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, istifası sonrasında Meclis’te ilk kez kürsüye çıktı ve hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Hasipoğlu, “15 günlük bakanlık tecrübem oldu. Bakanlığa yönelik iradem ve talebim olmadı. Bakanlar Kurulu oluşumu Başbakan’a ait. Sorumluluk Başbakan’a ait” dedi.

Hasipoğlu, “Ben partinin Genel Sekreteriyim. Bu yolu Başbakan’la yürüyorum. İstifamın en büyük sebebi, Başbakanının yeni ve başka görevler vermek istemesinden kaynaklandı. Ben de bu görevleri uygun gördüm ve istifa ettim. Bakan olmak için değil, vekil olmak için seçildik” şeklinde konuştu.

“Türkiye müdahale ediyor mu” sorusunun gündeme geldiğini belirten Hasipoğlu, şunları ekledi:

“TC’den hiçbir kişi, hiçbir makam tarafından aranmadım. Müdahale söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Ben Başbakan olsaydım, dışardan birini atamazdım ama sorumluluk başbakanınındır. Hükümete ve başbakana en baştan beri verdiğim destek devam edecek.”



