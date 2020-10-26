“Başbakan olmadan Bakanlar Kurulu olmaz”

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, “Cumhurbaşkanı ivedi olarak bir milletvekiline hükümeti kurma görevini vermeli. Aksi takdirde hukuken yok hükmünde olan bir Bakanlar Kurulu'nun yapacağı her işlem de yok hükmünde olacaktır” dedi







KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçiminin ardından “Başbakanlık makamında doğan boşluk” ve bu konuda “Ersin Tatar’ın tavrı” tartışılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili Kıbrıspostasına konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bu konuda oldukça endişeli…

Esendağlı’ya göre Ersin Tatar’ın ‘başbakanlık’ sıfatı net bir biçimde hukuken sona erdi.

Anayasaya göre hükümet denilen organın Başbakan üzerine kurulu olduğunu ifade eden Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Yapılması gereken, cumhurbaşkanının ivedi olarak bir milletvekiline hükümeti kurma görevini vermesidir. Aksi takdirde hukuken yok hükmünde olan bir Bakanlar Kurulu'nun yapacağı her işlem de yok hükmünde olacaktır. Ülkemiz böyle bir hukuki ve siyasi sancıyı kaldırabilecek durumda değildir…” değerlendirmesini yaptı.

“ERSİN TATAR'IN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ VE BU GÖREVE BAŞLAMASI İLE BAŞBAKANLIK SIFATI SONA ERMİŞTİR”

Kıbrıs Postası’nın sorusu üzerine bu konuda görüş veren Hasan Esendağlı şöyle konuştu;

“Anayasamıza göre Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlar'dan oluşmaktadır ve hükümet dediğimiz bu aygıt tamamen başbakan üzerine kurgulanmıştır.

Bugüne kadar gerek Anayasa kuralları gerekse yerleşmiş siyasi teamüller gereği, bir hükümeti kuran başbakanın herhangi bir sebeple hükümetten ayrıldığı anda, hükümet düşmüş ve yenisi kurulmuştur. Sayın

Başbakanın kendisi ve aynı zamanda cumhurbaşkanına yapacağı davet olmadan, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na başkanlık edemez.”

“AKSİ TAKDİRDE HUKUKEN YOK HÜKMÜNDE OLAN BİR BAKANLAR KURULU'NUN YAPACAĞI HER İŞLEM DE YOK HÜKMÜNDE”

“İçinde bulunduğumuz durumda Bakanlar Kurulu'nun yenisi seçilinceye kadar görevde kalmasına ilişkin kurallara da dayanılamaz. Çünkü Başbakan olmadan, Bakanlar Kurulu vardır denemez. Kısaca, şu anda bu ülkede Hükümet yoktur. Yapılması gereken, cumhurbaşkanının ivedi olarak bir milletvekiline hükümeti kurma görevini vermesidir.

Aksi takdirde hukuken yok hükmünde olan bir Bakanlar Kurulu'nun yapacağı her işlem de yok hükmünde olacaktır. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkemiz böyle bir hukuki ve siyasi sancıyı kaldırabilecek durumda değildir…”

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçiminin ardından “Başbakanlık makamında doğan boşluk” ve bu konuda “Ersin Tatar’ın tavrı” tartışılmaya devam ediyor.Konuyla ilgili Kıbrıspostasına konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bu konuda oldukça endişeli…Esendağlı’ya göre Ersin Tatar’ın ‘başbakanlık’ sıfatı net bir biçimde hukuken sona erdi.Anayasaya göre hükümet denilen organın Başbakan üzerine kurulu olduğunu ifade eden Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Yapılması gereken, cumhurbaşkanının ivedi olarak bir milletvekiline hükümeti kurma görevini vermesidir. Aksi takdirde hukuken yok hükmünde olan bir Bakanlar Kurulu'nun yapacağı her işlem de yok hükmünde olacaktır. Ülkemiz böyle bir hukuki ve siyasi sancıyı kaldırabilecek durumda değildir…” değerlendirmesini yaptı.Kıbrıs Postası’nın sorusu üzerine bu konuda görüş veren Hasan Esendağlı şöyle konuştu;“Anayasamıza göre Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlar'dan oluşmaktadır ve hükümet dediğimiz bu aygıt tamamen başbakan üzerine kurgulanmıştır.Bugüne kadar gerek Anayasa kuralları gerekse yerleşmiş siyasi teamüller gereği, bir hükümeti kuran başbakanın herhangi bir sebeple hükümetten ayrıldığı anda, hükümet düşmüş ve yenisi kurulmuştur. Sayın Ersin Tatar 'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ve bu göreve başlaması ile başbakanlık sıfatı sona ermiştir. Başbakan olmadan, hükümet veya Bakanlar Kurulu olmaz.Başbakanın kendisi ve aynı zamanda cumhurbaşkanına yapacağı davet olmadan, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na başkanlık edemez.”“İçinde bulunduğumuz durumda Bakanlar Kurulu'nun yenisi seçilinceye kadar görevde kalmasına ilişkin kurallara da dayanılamaz. Çünkü Başbakan olmadan, Bakanlar Kurulu vardır denemez. Kısaca, şu anda bu ülkede Hükümet yoktur. Yapılması gereken, cumhurbaşkanının ivedi olarak bir milletvekiline hükümeti kurma görevini vermesidir.Aksi takdirde hukuken yok hükmünde olan bir Bakanlar Kurulu'nun yapacağı her işlem de yok hükmünde olacaktır. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkemiz böyle bir hukuki ve siyasi sancıyı kaldırabilecek durumda değildir…”