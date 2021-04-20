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Başbakan'ın kızından, yargı bağımsızlığına destek

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Geçtiğimiz Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Anayasa Mahkemesi kararı hakkında yaptığı açıklamalar sonrası, hukuk camiasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Başbakan'ın kızından, yargı bağımsızlığına destek
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Barolar Birliği’nin Facebook üzerinden başlattığı ‘çerçeve’ kampanyasına, Başbakan Ersan Saner’in kızı Avukat İmge Saner’in de destek vermesi dikkatlerden kaçmazken, kısa sürede onlarca beğeni alan desteğe, UBP’lilerin de beğeni koyduğu gözlemlendi.
Başbakan Saner’in eşi yargıç Bahar Saner de Mağusa Kaza Mahkemesi Başkanlığı görevini sürdürüyor.

 
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