“Başbakan için 'Beklerse beklesin' demem mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, sorduğu soruları beğenmemesi nedeniyle Saray’dan kovulduğunu açıklayan Halk TV Muhabiri Seyhan Avşar, Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı açıklamayı yalanladı





Röportaj yapmak için bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, sorduğu soruları beğenmemesi nedeniyle Saray’dan kovulduğunu açıklayan Halk TV Muhabiri Seyhan Avşar, bu kez hakkında ortaya atılan iddiaları tek tek yanıtladı.

Avşar, 2 maddede Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ortaya koyduğu iddiaları ve aslında ne olduğunu paylaştı.

Avşar, Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt’un röportaj öncesinde Kutlu Adalı ile ilgili soru soracağını öğrendiğini, bu nedenle de görüşmeyi 5 dakikada tamamlamasını istediğini dile getirdi.

Tatar’a Halil Falyalı ile ilgili yönelttiği soru üzerine röportajın sonlandırıldığını kaydeden Avşar, “Basın danışmanı Akkurt ve Ersin Tatar bu soruya oldukça öfkelendiler. Bir Başbakan için 'Beklerse beklesin' demem mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

Seyhan Avşar şöyle dedi:

Röportaj sırasında Başbakan’ın geldiğinin söylenmesi üzerine röportajın bitirildiği söylenmiş. Ancak röportaj başlamadan Kutlu Adalı sorusunu soracağımı öğrenen basın danışmanı Akkurt 5 dakikada görüşmeyi tamamlamamı istedi. Randevulu gitmeme rağmen zaman sınırı konuldu. Buna rağmen kabul ettim ve hızlı olmaya çalıştım. Başbakan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelip gelmediğini bilmiyorum. Ancak röportajımız başbakanın gelmesinden ziyade Tatar’a yönelttiğim 'Halil Falyalı ile çok sayıda fotoğrafınız ortada. Şu an bu koltukta oturmanızda Halil Falyalı’nın etkisi var mı?' sorum üzerine sonlandırıldı. Basın danışmanı Akkurt ve Ersin Tatar bu soruya oldukça öfkelendiler. Bir Başbakan için 'Beklerse beklesin' demem mümkün değildir.

Bu gelişmeler üzerine yaşananları haberime yazacağımı söyledim. Tatar, ‘yazarsan yaz’ şeklinde karşılık verdi. Dışarı çıkarılırken ise Akkurt, ‘gazeteci değil tetikçisiniz’ dedi. Cumhurbaşkanı Sarayı’nda yaşananlar bunlardan ibarettir. İsterlerse ses kaydı alan kamera kayıtlarını yayınlayabilirler. Gerçekleri yazmaya soru sormaya devam edeceğiz.

