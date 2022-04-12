HP Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrik ve alkole yapılan ‘zamdan indirim’ kararına ilişkin Başbakan ile Maliye Bakanı’nın farklı açıklamalar yaptığını söyledi



Mecliste söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrik ve alkole yapılan ‘zamdan indirim’ kararına ilişkin Başbakan ile Maliye Bakanı’nın farklı açıklamalar yaptığını söyledi.

Özersay, elektrikte ve alkolde okkalı zam yapıldığını ifade ederek, “Zamdan indirim yapılacağını söylediniz. Maliye Bakanı ile Başbakanın açıklamaları arasında tezatlık var. Ya Maliye Bakanı’nın ya da Başbakanı’nın söylediği doğrudur. İkisi birden doğruysa bunu bize izah etmeleri gerek. Yapmazlarsa bu halka doğruyu söylememek anlamına gelir…” dedi.

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun alkollü içki fonlarındaki artışın geriye çekildiğini açıklamasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen bu kararın hayata geçmediğini söyledi.

“Maliye Bakanı indirim kararının alındığı Bakanlar Kurulu’nda var mıydı? Hem fikir miydi? Değilse, dile getirdi mi?” diye soran Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Bakanlar Kurulu ile de aynı düşüncede olup olmadığına yönelik cevap istedi.

Özersay, vatandaşların indirip yapılıp, yapılmayacağını bilmediğini, bu soruya cevap beklediğini kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un elektrikte indirim için 180 milyon TL ek kaynak ihtiyacı olduğu açıklamalarına atıfta bulunan Özersay, “Maliye Bakanı’na şu soruları soruyorum, Başbakan halka doğruyu söylemiyor mu? Bu yapılan indirim şartlı bir indirim miydi? 180 milyon TL bulunursa mı yapılacak?” diye sordu.

Muhalefete kulak verilmesini, soruların cevaplanmasını isteyen Özersay, “Bu şekilde devlet yönetilmez. İnsanlar elektriği hangi tarifede kullandığını bilmiyor. Başbakan ve Maliye Bakanı’nın açıklamaları arasında makas olursa, hükümetin de kendilerinin de itibarı kalmaz…” şeklinde konuştu.

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ekonomik protokolün imzalanacağını söylediğini ama imzalanmadığını kaydederek, ne zaman imzalanacağını sordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kürsüye çıkarak Özersay’ı yanıtladı.

Taçoy, “Gerekli çalışmalar yapıldı. Bakanlar Kurulu’nda karar geçecek ve gereği yapılacak... Ortamı germeye gerek yok” şeklinde konuştu.

