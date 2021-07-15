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Başbakan, Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yeniden atanması önerisi Cumhurbaşkanına sundu

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Başbakan, Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yeniden atanması önerisi Cumhurbaşkanına sundu
Başbakan Ersan Saner, Koral Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yeniden atanması önerisini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 17.00’de Başbakan Ersan Saner’i kabul etti. 
Başbakan Ersan Saner, görevinden istifa eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın yeniden bakanlığa atanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a öneri sundu. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, konuyu değerlendirerek en erken sürede görüşünü bildireceğini belirtti. 
Tatar, konuyla ilgili prosedürün inceleneceğini söyleyerek, Çağman’ın yeniden göreve dönmeyi kabul etmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. 
DP Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. 
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