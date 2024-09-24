“Başbakan beni tehdit etti, üzerime yürüdü”

UBP Genel Başkan Adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy kurultayda Başbakan Ünal Üstel’in kendisini tehdit ettiğini ve üzerine yürüdüğünü söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy kurultayda Başbakan Ünal Üstel’in kendisini tehdit ettiğini ve üzerine yürüdüğünü söyledi. Taçoy, “Halkın arasında çok dolaşıyormuşum diye beni tehdit etti ve üstüme yürüdü.” dedi.

Taçoy, kurultay sırasında oy verme sürecinde büyük usulsüzlükler yaşandığını söyledi.

A4 kağıdına imza alınarak oy kullandırıldığını belirten Taçoy, kimin oy kullandığının belli olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“A4 kağıdına imza alınarak oy kullandırıldı ve kimin kullandığını biz bilmiyoruz. Divan tarafından da ilan edilmedi, açıklanmadı hiçbir şekilde. Tam bir şaibeli seçim. Üyeye mi kullandırıldı, kime kullandırıldı hiçbir şey belli değil. Gelen kişilerin o kimlik kartını taşıyan kişiler olduğu da belli değil.” dedi.

Taçoy kurultayda yüz tanıma kameralarının söküldüğünü ve mükerrer oylardan şüphelenildiğini belirtti: “Biz yüz tanıma kameraları takmıştık, onlar söküldü. Çünkü mükerrer oydan şüpheleniyorduk.” açıklamalarında bulundu.

Seçim sürecinde başka şaibeli durumların da yaşandığını ifade eden Taçoy, park yerinde oy kullanma iddialarının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, sandıklardan fotokopi oy pusulaları çıktığını söyledi: “Sandıklardan da balyalarca ve iç içe oy ve fotokopi pusulaları çıktı. Her şey çıktı.” ifadelerine yer verdi.

Taçoy, Başbakanlık personelinin bilgisayar başına oturtulduğunu ve seçim sürecine müdahale ettiğini de dile getirdi. Özellikle başbakanlık müsteşarı ve müdürünün bu süreçte aktif rol oynadığını vurgulayan Taçoy, “Başbakanlık personeli bilgisayar başına oturtuldu. Taraftarlarının yakınları da süreçte yer aldı,” dedi.