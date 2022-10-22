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Başarmak imkansız değil

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KKTC’ye doğrudan uçuşlar gündeme gelirken bu konuda unutulmaması gereken bir gerçek var: 2014 yılında YDÜ’nün organizasyonuyla Deep Purple grubu, British Airways uçağı ile birlikte KKTC’ye doğrudan uçuşla gelmişti

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Başarmak imkansız değil

Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşlar gündeme gelirken, bu konuda yaşanan tarihi bir gerçek hafızalarda duruyor.
Günsel Ailesinin eğitim hayatına başlamasının 35’inci yılı, YDÜ’nün kuruluşunun da 25’inci yıl dönümünde dünyanın en ünlü Rock gruplarından Deep Purple, İngiliz hava yolu şirketi British Airways uçağı ile birlikte KKTC’ye doğrudan uçuşla gelmişti.
25 Mayıs 2014 yılında İngiltere’den kalkan ve Deep Purple grubunu taşıyan British Airways uçağı direkt uçuşla KKTC’ye uçmuştu.
Bugüne kadar sadece Türkiye üzerinden seferlerin yapılabildiği KKTC Havaalanı’nda Yakın Doğu sayesinde engeller aşılmış, Rum tarafının tüm engellemelerine rağmen direkt uçuş başarılmıştı.
 
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