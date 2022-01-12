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Başarılı yönetimle bulaş engellendi

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Başarılı yönetimle bulaş engellendi
 
 
Merkezi Cezaevi’nde 4 ay önce yaşanan Covid-19 bulaşı, cezaevi yönetiminin başarılı çalışmasıyla önlenirken, yeni bir bulaşın başlamaması için de olağanüstü tedbirler alındı.
Ülkede vakalar 1000’leri bulurken ve her gün katlanarak sürerken, Merkezi Cezaevi’nde tek bir vakaya rastlanmaması, takdir topladı.
Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Cezaevi Amiri Mehmet Sadeli’nin zor şartlarda titizlikte yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde bulaşın önüne geçilmesi, hem mahkumlarda hem de ailelerinde büyük memnuniyet yarattı.
Cezaevindeki huzurun sağlanmasında önemli rol oynayan Bilmem ve Sadeli’nin başarılı yönetimi, örnek olarak gösterilmeye başlandı.
 
 

Metin Bilmem
 

Mehmet Sadeli
 
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