Başarılı tatbikat

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın bölgesel tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Afet Yönetimi Müdahale Tatbikatı 2021 kapsamında 6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tatbikata yönelik dün bölgesel tatbikatlar gerçekleştirildi.Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatının ilk ayağı tamamlandı.Ülkede meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlara yönelik afet yönetimi sisteminin hazırlık ve müdahale safhalarının denenmesi, varsa eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesi maksadıyla sistem içerisinde yer alan bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın ilk ayağı dün gerçekleştirildi.Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu düzenlediği basın toplantısında dün tamamlanan tatbikat hakkında ayrıntılı bilgi verdi.Tatbikatın 1. günü faaliyetleri kapsamında şu ana kadar, Lefkoşa’da 14, Gazimağusa’da 21, Girne’de 13, Güzelyurt’ta 14 ve İskele’de 13 olmak üzere toplam 75 ihbar değerlendirildiğini, bölgesel ve ülke imkanları dahilinde gerekli müdahalelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Cahitoğlu, gelinen aşamada tüm birimler çalışmalarını sürdürürken, afete müdahale çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülebilmesinin, halktan gelecek yardım çağrılarına anında çözüm üretilebilmesi amacıyla 24 saat esasına göre vardiya sistemine geçildiğini kaydetti.Cahitoğlu, tatbikatta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın kurduğu muhabere sistemlerinin kullanıldığını belirterek, tatbikatın 1. günü faaliyetlerinin icrasının böylelikle tamamlandığını söyledi.Cahitoğlu, tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerinin ise bugün 15.00-17.00 saatleri arasında Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde oluşturulan tatbikat alanında gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, tüm halkı tatbikatı izlemeye davet etti.