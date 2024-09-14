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Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”

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“Vuran şahsın tutuklanmaması kabul edilebilir değildir” Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi ve Altın Patiler Derneği, Paşaköy ağıllar bölgesinde, isminin baş harfleri T.B. olan bir şahıs tarafından, ateşli silahla sokakta yaşayan bir köpeğin katledildiğini bildirdi.

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Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”
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Ortak açıklamada, olayın polise şikayet edildiği ancak bu kadar ciddi bir suç işlemesine rağmen şahsın tutuklanmadığı belirtildi ve “T.B’nin tutuklanması, civar kameraların incelenmesi, olayda kullanılan silahın emare alınması ilk aşamada zaruridir ve talebimizdir” denildi.
Olaya şahit olan çevre sakinlerinin T.B’yi takip ederek çuvalın içine koyduğu cansız köpeği saklarken yakaladığı  ve  polise gerekli şikayetlerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, köpeğin Lefkoşa Veteriner Dairesine getirildiği ve burada “nekropsi” yapıldığı da ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Fasıl 154 Ceza Yasasına göre köpek öldürmek 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek bir suçtur. Bu suçun ateşli bir silah kullanılarak işlenmesi Ateşli Silahlar Yasası ve Patlayıcı Maddeler Yasasının bir çok maddesine de aykırılık oluşturan ve 7 yıla kadar hapislik cezası ile cezalandırılabilen ağır suçlardır.

Bu kadar ciddi suçlar söz konu iken ve T.B’nin tahkikata, emarelere ve tanıklara müdahalesi mümkünken halen tutuklanmamış olması kabul edilebilir değildir. T.B’nin tutuklanması, civar kameraların incelenmesi, olayda kullanılan silahın emare alınması ilk aşamada zaruridir ve talebimizdir.
Meselenin tüm şeffaflığı ile ortaya çıkarılması için olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”
 
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