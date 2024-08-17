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Barolar Birliği, Gençlik Dernekleri başkanlarıyla toplantı yaptı

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Barolar Birliği, Gençlik Dernekleri başkanlarıyla toplantı yaptı
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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Stajyer ve Yeni Avukatlar Komitesi, Gençlik Dernekleri Başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.
Barolar Birliği’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Gençlik Derneği, Girne Gençlik Derneği, Lefke Gençlik Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Bağımsız Gençlik Derneği, Evrensel Gençlik Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği Türkiye ve Yenilikçi Hukukçular Platformu başkanlarının katıldığı toplantıda, genç hukukçuların yaşadıkları güncel sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında birlikte neler yapılabileceği konusunda fikir alış- verişinde bulunuldu.
 
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