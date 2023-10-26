Kıbrıs Türk Barolar Birliği çatısı altında Stajyer ve Yeni Avukatlar Komitesi kuruldu.

Hasan Esendağlı Başkanlığı’ndaki Barolar Birliği yönetimi birlik çatısı altında yeniliklere devam ediyor.

Stajer ve yeni avukatlara yönelik kurulan Stajyer ve Yeni Avukatlar Komitesi Başkanı Berk Ozanlar olurken, Başkan yardımcısı Eylem Göz, Komite üyeleri ise Merve Demir, Cemre İpçiler ve Birsel Ökmen'den oluşmakta.

