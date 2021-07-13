Barlardan hükümete ortak tepki

Lefkoşa Dereboyu caddesinde faaliyet gösteren bar işletmeleri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aşısız kişilerin kapalı mekanlara negatif PCR test sonucuyla girebilmesine yönelik kararına tepki göstermek amacıyla bu akşam kepenk kapattı.Dereboyu’ndaki bir çok bar bu akşam kapılarını kapatarak, Üst Komite ve hükümete tepkisi gösterdi.Pandemi ile birlikte büyük zarara uğrayan bar işletmecileri, eğlence sektörüne son darbeyi de hükümetin vurduğunu belirtti.