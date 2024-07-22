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Bariyerlere çarpan araç alev aldı

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Girne - Lefkoşa Anayolunun Ciklos bölgesinde bariyerlere çarpan araç alev aldı sürücü yaralandı

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Bariyerlere çarpan araç alev aldı
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Girne - Lefkoşa Anayolunun Ciklos bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, araç alev aldı; sürücü ise yaralandı. 
Saat 07.00 sıralarındaki kaza, 25 yaşındaki Patrick Rutabıngwa’nın, KY 759 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere çarpmasıyla meydana geldi. 
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, yolun solundan yoldan çıkarak sol ön kısmı ile çelik bariyerlere çarptı ve alev aldı.
Rutabıngwa, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
 
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