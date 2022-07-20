banner762
banner815
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
10 0
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
29 0
 
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
25 0
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
14 0
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
44 0
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
14 0
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
23 0
banner797

Barış ve özgürlük 48’inci yaşında

banner476

Rum saldırganlığını durduran Barış Harekatı'nın üzerinden tam 48 yıl geçti

banner825
Barış ve özgürlük 48’inci yaşında

Kıbrıs'ın yakın tarihine kara bir leke olarak geçen Rum saldırganlığını durduran Barış Harekatı'nın üzerinden tam 48 yıl geçti. Türk ordusu, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı, kara, deniz ve hava unsurlarının kullanıldığı büyük bir harekat başlattığı Kıbrıs'ta barışı sağlayan çıkarma Ada'ya huzur getirdi. ABD, İngiltere ve batılı ülkelerin şiddetle karşı çıkmasına rağmen 48 yıl önce kısıtlı imkanlarla yapılan harekat TSK tarafından en ince ayrıntılarına kadar planlanmış, tüm riskler göz önüne alınarak başlanmış ve sonuç alınana kadar da sürdürülmüş bir harekattı.
20 Temmuz 1974 sabahında Türk ordusu, Kıbrıs adasına saat 6:05'ten itibaren havadan indirme ve denizden çıkarma yaparak kod adları "Atilla Harekatı", "Ayşe Tatile Çıksın" olan Kıbrıs Barış Harekatını başlatmıştı.
15 Temmuz Yunan Cuntası’nın darbesinin ardından, Türkiye’nin, Garanti ve İttifak Antlaşmalarından doğan haklarıyla gerçekleştirdiği müdahale ile Kıbrıs Türkü özgürlüğe kavuşmuştu.
İşte o tarihi dönemden fotoğraflar:
 

19 Temmuz Saat 13.30; Çıkarma Filosu Kıbrıs'a doğru savaş seyri göreviyle Mersin Limanından çıkış yaparken
 
 

Savaş yolunda Mehmetçiklerin coşkusu
 

Kıbrıs Barış Harekâtına Katılan Uçaklara Cephane ve Silah Yüklenirken
 

20 Temmuz Sabahı Bolu Komando Tugayı havadan taşınır birlik harekâtıyla Kıbrıs'a indiriliyor
 
 

Hava İndirme Tugayı Kıbrıs'a İniyor
 
 

Yavuz Plajına Çıkarılan Takviye Birlikleri
 

Yavuz Plajına çıkarılan takviye birlikleri, Girne yolunda ilerlerken
 
 

20 Temmuz paraşüt hücumu sırasında yaralanan bir Türk Eri, Kıbrıslı Türk Mücahitler tarafından tedavi edilmeye götürülüyor
 
 
 

Çıkarma Filosunu Koruyan ve Kıbrıs Barış Harekatı Sırasında 21 Temmuz Günü Kaybedilen TCG Kocatepe Muhribi
 

Boğazdaki Kolordu Karargâhı Önünde Mehmetçiklerin Zafer Sevinci; 
 

Yavuz Plajına Çıkarılan Takviye Birlikleri
 

Genç Bir Subay ve ele geçirilen Rum Tankı
 

Bolu Komando Tugayına Bağlı Türk Askerleri, Beşparmak Dağlarında İlerlerken
 

Lefkoşa mevzilerinde çarpışan Kıbrıslı Türk Mücahitler
 

Girne'de devriye gezen bir Silahlandırılmış Türk askeri cipi
 

Mehmetçikler cephede paylaştıkları karavanalarını temizlerken
 

Girne Caddelerinde İlerleyen Türk Tankları
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.