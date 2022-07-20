Barış ve özgürlük 48’inci yaşında

Rum saldırganlığını durduran Barış Harekatı'nın üzerinden tam 48 yıl geçti

Kıbrıs'ın yakın tarihine kara bir leke olarak geçen Rum saldırganlığını durduran Barış Harekatı'nın üzerinden tam 48 yıl geçti. Türk ordusu, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı, kara, deniz ve hava unsurlarının kullanıldığı büyük bir harekat başlattığı Kıbrıs'ta barışı sağlayan çıkarma Ada'ya huzur getirdi. ABD, İngiltere ve batılı ülkelerin şiddetle karşı çıkmasına rağmen 48 yıl önce kısıtlı imkanlarla yapılan harekat TSK tarafından en ince ayrıntılarına kadar planlanmış, tüm riskler göz önüne alınarak başlanmış ve sonuç alınana kadar da sürdürülmüş bir harekattı.20 Temmuz 1974 sabahında Türk ordusu, Kıbrıs adasına saat 6:05'ten itibaren havadan indirme ve denizden çıkarma yaparak kod adları "Atilla Harekatı", "Ayşe Tatile Çıksın" olan Kıbrıs Barış Harekatını başlatmıştı.15 Temmuz Yunan Cuntası’nın darbesinin ardından, Türkiye’nin, Garanti ve İttifak Antlaşmalarından doğan haklarıyla gerçekleştirdiği müdahale ile Kıbrıs Türkü özgürlüğe kavuşmuştu.19 Temmuz Saat 13.30; Çıkarma Filosu Kıbrıs'a doğru savaş seyri göreviyle Mersin Limanından çıkış yaparkenSavaş yolunda Mehmetçiklerin coşkusuKıbrıs Barış Harekâtına Katılan Uçaklara Cephane ve Silah Yüklenirken20 Temmuz Sabahı Bolu Komando Tugayı havadan taşınır birlik harekâtıyla Kıbrıs'a indiriliyorHava İndirme Tugayı Kıbrıs'a İniyorYavuz Plajına Çıkarılan Takviye BirlikleriYavuz Plajına çıkarılan takviye birlikleri, Girne yolunda ilerlerken20 Temmuz paraşüt hücumu sırasında yaralanan bir Türk Eri, Kıbrıslı Türk Mücahitler tarafından tedavi edilmeye götürülüyorÇıkarma Filosunu Koruyan ve Kıbrıs Barış Harekatı Sırasında 21 Temmuz Günü Kaybedilen TCG Kocatepe MuhribiBoğazdaki Kolordu Karargâhı Önünde Mehmetçiklerin Zafer Sevinci;Yavuz Plajına Çıkarılan Takviye BirlikleriGenç Bir Subay ve ele geçirilen Rum TankıBolu Komando Tugayına Bağlı Türk Askerleri, Beşparmak Dağlarında İlerlerkenLefkoşa mevzilerinde çarpışan Kıbrıslı Türk MücahitlerGirne'de devriye gezen bir Silahlandırılmış Türk askeri cipiMehmetçikler cephede paylaştıkları karavanalarını temizlerkenGirne Caddelerinde İlerleyen Türk Tankları