Barış ve özgürlük 48’inci yaşında

Rum saldırganlığını durduran Barış Harekatı'nın üzerinden tam 48 yıl geçti
Kıbrıs'ın yakın tarihine kara bir leke olarak geçen Rum saldırganlığını durduran Barış Harekatı'nın üzerinden tam 48 yıl geçti. Türk ordusu, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı, kara, deniz ve hava unsurlarının kullanıldığı büyük bir harekat başlattığı Kıbrıs'ta barışı sağlayan çıkarma Ada'ya huzur getirdi. ABD, İngiltere ve batılı ülkelerin şiddetle karşı çıkmasına rağmen 48 yıl önce kısıtlı imkanlarla yapılan harekat TSK tarafından en ince ayrıntılarına kadar planlanmış, tüm riskler göz önüne alınarak başlanmış ve sonuç alınana kadar da sürdürülmüş bir harekattı.
20 Temmuz 1974 sabahında Türk ordusu, Kıbrıs adasına saat 6:05'ten itibaren havadan indirme ve denizden çıkarma yaparak kod adları "Atilla Harekatı", "Ayşe Tatile Çıksın" olan Kıbrıs Barış Harekatını başlatmıştı.
15 Temmuz Yunan Cuntası’nın darbesinin ardından, Türkiye’nin, Garanti ve İttifak Antlaşmalarından doğan haklarıyla gerçekleştirdiği müdahale ile Kıbrıs Türkü özgürlüğe kavuşmuştu.
İşte o tarihi dönemden fotoğraflar:
19 Temmuz Saat 13.30; Çıkarma Filosu Kıbrıs'a doğru savaş seyri göreviyle Mersin Limanından çıkış yaparken
Savaş yolunda Mehmetçiklerin coşkusu
Kıbrıs Barış Harekâtına Katılan Uçaklara Cephane ve Silah Yüklenirken
20 Temmuz Sabahı Bolu Komando Tugayı havadan taşınır birlik harekâtıyla Kıbrıs'a indiriliyor
Hava İndirme Tugayı Kıbrıs'a İniyor
Yavuz Plajına Çıkarılan Takviye Birlikleri
Yavuz Plajına çıkarılan takviye birlikleri, Girne yolunda ilerlerken
20 Temmuz paraşüt hücumu sırasında yaralanan bir Türk Eri, Kıbrıslı Türk Mücahitler tarafından tedavi edilmeye götürülüyor
Çıkarma Filosunu Koruyan ve Kıbrıs Barış Harekatı Sırasında 21 Temmuz Günü Kaybedilen TCG Kocatepe Muhribi
Boğazdaki Kolordu Karargâhı Önünde Mehmetçiklerin Zafer Sevinci;
Yavuz Plajına Çıkarılan Takviye Birlikleri
Genç Bir Subay ve ele geçirilen Rum Tankı
Bolu Komando Tugayına Bağlı Türk Askerleri, Beşparmak Dağlarında İlerlerken
Lefkoşa mevzilerinde çarpışan Kıbrıslı Türk Mücahitler
Girne'de devriye gezen bir Silahlandırılmış Türk askeri cipi
Mehmetçikler cephede paylaştıkları karavanalarını temizlerken
Girne Caddelerinde İlerleyen Türk Tankları