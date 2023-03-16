Barış İlkokulu öğrencileri Güzelyurt İtfaiye Şubesi’ni ziyaret etti

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında öğrencilere, Güzelyurt İtfaiye Şubesi tanıtılarak, görevlerde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili bilgiler verildikten sonra itfaiyecilerin görevleri, yangınların oluşumu, yangınlara karşı korunma yolları, yangınlar sırasında hareket şekilleri ve herhangi bir yangın gördüklerinde İtfaiyeye nasıl haber verecekleri konularında faydalı bilgiler aktarıldı.
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