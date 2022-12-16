Barış Gücü, fotoğraflara rağmen Rum ihlalini reddetti

BM Barış Gücü, Dışişleri'nin de tepki gösterdiği ara bölgedeki Rum ihlalini kabul etmedi, bölgenin kontrolü altında olduğunu iddia etti

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNFICYP), Baf Kapısı bölgesinde Kıbrıslı Rumlar tarafından ihlalde bulunulduğuna dair HALKIN SESİ gazetesinde yer alan haberi, yanıltıcı olarak nitelendirdi.Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ara bölge içerisinde, Baf Kapısı yakınlarında bulunan Venedik surları bölgesinde tam kontrole sahip olmayı sürdürdüğünü ifade eden UNFICYP, konuyla ilgili olarak HALKIN SESİ gazetesinde yer alan haberi ise yanıltıcı olarak nitelendirdi.UNFICYP, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ayrıca, bölgenin kontrolü altında olduğunu ve vatandaşların kullanımına (civilian use) tahsis edildiğini de belirtti.UNFICYP, açıklamasında son olarak, ara bölgenin tümünde barış ve istikrarı korumak için, iki tarafla da yakın bir şekilde çalışmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.Haber Alithia’da “UNFICYP Kıbrıs Türk Gazetesinin Haberini Yalanlıyor- Baf Kapısında Kıbrıslı Rumların İhlalde Bulunduğuna Dair Haberler Yanıltıcı”, Fileleftheros’ta “UNFICYP Baf Kapısıyla İlgili Haberleri Yalanlıyor”, Haravgi’de ise “Baf Kapısı Bölgesinde Kıbrıslı Rumlar Tarafından İhlal Olmadı” başlıklarıyla yer aldı.