Barış Gücü, ara bölgeyi Rumlara ihlal ettirmeye devam ediyor

BM Barış Gücü’nün, ara bölgede yer alan Yiğitler Burcu altındaki Baf kapısı bölgesini Rumlara ihlal ettirdiğinin ortaya çıkmasının ardından benzer şekilde yeni bir ihlal daha tespit edildi Lefkoşa Yeni Kapı Burcu, Mağusa Kapısı yanındaki ara bölgede bulunan Çağlayan Sahası’nın (Gymnasium Sahası) Rumlar tarafından tüm itirazlara rağmen sessiz sedasız tamamlandığı ve kullanılmaya başlandığı ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün, Rum tarafına ara bölgeyi ihlal ettirmesine yönelik uygulamalarına yenileri eklendi.

Lefkoşa Yeni Kapı Burcu, Mağusa Kapısı yanındaki ara bölgede bulunan Çağlayan Sahası’nın (Gymnasium Sahası) Rumlar tarafından tüm itirazlara rağmen sessiz sedasız tamamlandığı ve kullanılmaya başlandığı ortaya çıktı.

Rum tarafının, Çetinkaya Türk Spor Kulübünün kendi sahası olan futbol sahasının düzenleme çalışmalarına itiraz ederken, BM Barış Gücü’nün bu tek yanlı uygulaması tepki topladı.

Olayın ardından yanıt bekleyen şu sorular gündeme geldi:

Rumlara Çağlayan Sahasını BMBG neden verdi?

Rum tarafının sahayı düzenlemeyi izin almadan yaptıysa, BMBG neden engel olmadı?

BMBG izin verdiyse, hangi yetkiye dayandı?

KKTC makamlarından izin alındı mı?

Hangi yetkiyle ara bölgedeki Çağlayan Sahası Rumlar tarafından sportif maksatlı kullanılıyor?

BU İLK DEĞİL!

Hatırlanacağı üzere Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölgenin ihlal edildiği ortaya çıkmış ve HALKIN SESİ bu ihlali kamuoyunun gündemine getirmişti.

Söz konusu bölgedeki bariyerlerin birinde bulunan kilit, her hafta cumartesi günü öğleden sonra, Pazar günü öğleden önce belirli saatlerde açılıyordu.

Yine aynı bariyerdeki kilidin hafta içi de bazı günler zaman zaman açıldığı tespit edilmişti.

BM Barış Gücü askerleri tarafından kilitli bariyer açılarak ara bölgeye Rum araçlarının girişi ve park etmesi sağlandığı görülmüştü.

BM Barış Gücü askerlerinin kontrolünde olması gereken bariyer kilidinin BM Barış Gücü mensubu olmayan sivil kıyafetli bir kişi tarafından da açılıp kapandığı tespit edilmişti.

Buranın anahtarının bir sivilde bulunması ise akıllarda soru işaretleri yaratmıştı.

