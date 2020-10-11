Barbaros, Limasol açıklarında

Ankara, yeni bir Navtex yayımlayarak Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini araştırma için Limasol açıklarına gönderdi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 9 Kasım'a kadar NAVTEX ilan etti.

Akdeniz'de sismik çalışmalar yürüten Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için ilan edilen NAVTEX 9 Kasım saat 21.00'e kadar geçerli olacak.

Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi “Ankara’nın Barbaros İle Oyunları… Ankara’nın Maraş’ta ve Ruhsatlandırılmış MEB Parsellerinde Sinir Harbi” başlığıyla manşete çektiği haberinde KKTC cumhurbaşkanı seçimine bir gün kala Ankara’nın bir yandan yeni bir Navtex yayımlayarak Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini araştırma için Limasol açıklarına gönderdiğini, bir yandan da kapalı Maraş’ta sahil açma “oyununun devam ettiğini” yazdı.

Gazete Rum yönetiminin AB ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi çerçevesindeki büyük güçlerle temas ve çalışmalarına devam ettiği bir zamanda Ankara’nın “kendini sinir bozmaya ve Barbaros ile oyun oynamaya verdiğini” öne sürdü. Barbaros’un önceki sabah sözde “Kıbrıs MEB’inden” ayrılma seyrine başladığını ancak öğleden sonra Baf’a doğru dümen kırdığını, Ankara’nın da yeni bir Navtex yayınlayarak 10 Ekim-9 Kasım arasında araştırma gemisini Rum yönetiminin ENI ve TOTAL’e ruhsat verdiği 6 ve 7’nci parsellerde araştırmaya gönderdiğini belirtti.



