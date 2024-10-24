Baraka Kültür Merkezi’nin Sun-İzle-Tartış etkinliğinde “Old” filmi izlendi

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, filmin izlenmesinin ardından tartışma bölümüne geçildi ve "başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamusal hak ve özgürlüklerin ticarileşmesi ile insan hayatının ne kadar ucuzlatıldığının filmde net biçimde ifade ediliyor olması" tartışmanın ana konusu oldu.
Tartışmada, “sadece ticari kaygılar gözeterek yapılan tüm pratiklerde, insana, doğaya ve hayvanlara zararın yaratılmak istenen faydadan daha fazla olduğu" da ifade edildi.
Tartışmanın ardından bir sonraki gösterim için film önerileri alındı ve gelecek ay “Rosa Luxemburg” filminin izlenmesine karar verildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.