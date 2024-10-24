Baraka Kültür Merkezi’nin Sun-İzle-Tartış etkinliğinde “Old” filmi izlendi

Baraka Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Sun-İzle-Tartış etkinliğinde “Old” filmi izlendi.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, filmin izlenmesinin ardından tartışma bölümüne geçildi ve " başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamusal hak ve özgürlüklerin ticarileşmesi ile insan hayatının ne kadar ucuzlatıldığının filmde net biçimde ifade ediliyor olması" tartışmanın ana konusu oldu.

Tartışmada, “sadece ticari kaygılar gözeterek yapılan tüm pratiklerde, insana, doğaya ve hayvanlara zararın yaratılmak istenen faydadan daha fazla olduğu" da ifade edildi.

Tartışmanın ardından bir sonraki gösterim için film önerileri alındı ve gelecek ay “Rosa Luxemburg” filminin izlenmesine karar verildi.

