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Bar işletmecileri şikayetçi

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Bar işletmecileri, 1-2 tane tedbirsiz işleyen bar nedeniyle bütün barların kapatılmasının yanlış olduğu vurguladı

Bar işletmecileri şikayetçi
 
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararı ile 1 Ekim’e kadar kapatılan barların işletmecileri alınan karardan şikayetçi.
Birçok barın gerekli tedbirleri alarak iş yaptığını kaydeden bar işletmecileri, 1-2 tane tedbirsiz işleyen bar nedeniyle bütün barların kapatılmasının yanlış olduğu ifade etti.
Bar işletmecilerinden Sadık Gürses de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bar ve cafelerde uygulanan tedbirleri anlatarak bir de resim paylaştı.
Gürses, barlarda sadece bistro tarzı veya masalarda hizmet verilmesinin uygun olacağını barlarda ise oturmanın yasaklanarak sosyal mesafenin korunabileceğine dikkat çekti.
Gürses, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bu şekilde alacağı tedbirlerle barların yeniden açılabileceğini kaydederek bir an önce alınan karardan dönülmesini istedi.
 
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