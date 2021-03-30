Bankaların alacakları 1.5 milyar TL’yi aştı

Bankalarda mevduat toplamı 29.5 milyarı geçti. Bankaların alacakları ise yüzde 7,3 artarak 1.5 milyar TL’ye yükseldi



Merkez Bankası, 2020 yılı son çeyreğinde ülke enflasyonundaki değişimin bir önceki yılın aralık ayına göre ekim ayında yüzde 11,86, kasım ayında yüzde 14,55 ve aralık ayında ise yüzde 15,03 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

KKTC Merkez Bankası 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bülteni bankanın web sitesi üzerinden yayımladı.

Bültende yer alan verilere göre, sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,3 artarak 1.555,9 milyon TL’ye yükselmiştir.

KKTC Merkez Bankası tarafından açıklanan bültene göre, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamının bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,21 oranında artarak 50.601,3 milyon TL’ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı bir yıllık dönemde ise yüzde 24,18 oranında artış gösterdi.

2020 yılı aralık ayı itibarıyla sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük payı yüzde 56,83 ile brüt krediler, ikinci en büyük payı ise yüzde 29,17 ile nakit ve nakit benzeri kalemler oluşturdu.

2020 yılı aralık ayı itibarıyla işletme kredileri 18.868,7 milyon TL ile krediler içerisinde birinci sırada yer alırken, 6.329 milyon TL ile tüketici kredileri ikinci sırada yer aldı.

Sektörün pasif toplamı içerisinde yüzde 82,58 ile en büyük pay kalemi olan mevduat ise 2020 yılı son çeyrek itibarıyla bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 4,16 oranında artarak 41.787,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Türlerine göre bankacılık sektörü mevduat toplamına bakıldığı zaman, 29.453,4 milyon TL ile tasarruf mevduatı, mevduatın vade dağılımına bakıldığı zaman ise yüzde 49,61’lik oranla 1 ay vadeli mevduat en büyük paya sahip.

Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,76 puan artarak yüzde 68,82 seviyesine yükseldi.

Sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) ise bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,3 artarak 1.555,9 milyon TL’ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,22 puanlık bir artışla yüzde 10 olan yasal sınırın üzerinde, yüzde 15,91 düzeyinde gerçekleşti.

Banka grupları bazında incelendiğinde SYSR, kamu eliyle yönetilen bankalarda yüzde 13,25, özel sermayeli bankalarda yüzde 12,58 ve şube bankalarında ise yüzde 21,25 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektöründe TP mevduatın, TGA hariç TP krediye dönüşüm oranı 2020 yılı aralık ayı itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 84,55’ten yüzde 91,89’a yükselirken, YP mevduatın TGA hariç YP krediye dönüşüm oranı yüzde 53,41’den yüzde 50,83’e geriledi.

TP ve YP mevduatın TGA hariç krediye dönüşüm oranı 2019 yılı aralık ayında sırasıyla yüzde 76,63 ve yüzde 56,17 oldu.

2020 yılı boyunca TP mevduatın TP krediye dönüşüm oranında artış yaşanırken, YP’de ise azalış gerçekleşti.

2020 yılı son çeyreğinde ülke enflasyonundaki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre ekim ayında yüzde 11,86, kasım ayında yüzde 14,55 ve aralık ayında ise yüzde 15,03 olarak gerçekleşti.

2020 yılı aralık ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler yüzde 26,66 ile mobilya ve ev aletleri, yüzde 21,68 ile ulaştırma ve yüzde 20,57 ile sağlık kalemleri olarak açıklanırken, 2020 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla en düşük fiyat artışı ise yüzde 7,42 ile haberleşme kaleminde oldu.

