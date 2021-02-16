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Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara

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10 gün aranın ardından dün yeniden çalışmaya başlayan bazı bankaların önünde yığılmalar yaşandı, sosyal mesafe yine hiçe sayıldı

Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararla dünden itibaren bankalarda yeniden işlem yapılamaya başlandı.
10 gün aranın ardından yeniden çalışmaya başlayan bazı bankaların önünde yığılmalar yaşandı, sosyal mesafe yine hiçe sayıldı. Yaşanan yığılmalar kimi zaman adeta virüse davetiye çıkardı.
Ülkede 5-15 Şubat tarihleri arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankalar bu süre zarfında kapalı kalmıştı.
 
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