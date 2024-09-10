Kuzey’deki Rum malları üzerine inşaat yaptığı gerekçesiyle Rum Cezaevinde tutuklu bulunan Simon Aykut dün yargı önündeydi. Dava 27 Eylül’e ertelendi. Simon Aykut, “97 gündür hapisteyim. Bana yapılanlar zulümdür. Ben KKTC vatandaşıyım, ancak KKTC ve siyasiler beni terk etti” diye isyan etti

Kuzey’de kalan Rum malları üzerine inşaat yaparak sahibinden habersiz başkasına satış yaptığı iddiasıyla 10 Haziran’da Kıbrıs’ın güneyine geçiş yaparken tutuklanan Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykut’un 3 aylık tutukluluk süresi doldu.

Üç aydır Lefkoşa Rum Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Aykut, dün Güney Kıbrıs’ta Yeni Adli Yıl’ın açılması ile oturum yapan Ağır Ceza Mahkeme heyeti huzuruna çıkarıldı.

Simon’un iki avukatı Tarık Kadri ve Maria Neofyton mahkemede hazır bulundu. Savcılık ve avukatlar iddialarını mahkemeye sundu, dava 27 Eylül 2024 tarihine ‘itham’ ve ‘ön itirazlara cevap’ vermek üzere saat 11.00’e ertelendi.

Şimon Aykut’un duruşması, tercüman eksikliği nedeniyle iki saat ertelendi. Saat 09:00'da başlaması gereken duruşma, Aykut'un mahkemede konuşulanları anlayabilmesi amacıyla tercüman bulunamadığı gerekçesiyle 2 saat ertelendi. 2 saat sonunda tercümanın gelmesi ile duruşma başladı.

Şimon Aykut'un iki polis memuru eşliğinde mahkeme salonuna getirildiği ve duruşma öncesinde sakin bir tavır sergilediği gözlemlendi.

Hakim, Aykut’a dün söz vermeyeceğini sadece avukatlarının konuşmasına izin vereceğini söyledi. Aykut’un tutuklu kalıp kalmayacağına ilişkin karar, savcılığın mahkemeye sunacağı deliller doğrultusunda verileceği açıklandı. Mahkeme, saat 12:40'a ertelendi ve ilerleyen saatlerde detaylar hakkında açıklama yapılacağı bildirildi. Aykut’un bir sonraki mahkemesi ise 27 Eylül 2024 tarihine saat 11.00’de görüleceği mahkeme heyeti tarafından açıklandı. Ancak savcılık mahkemeye delilleri sunamayınca mahkeme üçüncü kez 13:45’e ertelendi. Ardından Rum savcılığı delilleri hem mahkemeye hem de Şimon Aykut'un avukatlarına sundu.

Şİmon Aykut mahkemeyi beklediği sırada tutulduğu hücredeki pencereden yaptığı konuşmada durumunu şu sözlerle ifade etti;

"Ben KKTC vatandaşıyım, ancak KKTC ve siyasiler beni terk etti, yalnız bıraktılar, bana sahip çıkmadılar. Bu tutuklama tamamen siyasi bir durumdur, bu açıkça bellidir. Mahkemeye doğru dürüst delil bile sunamadılar. Yetkililerden sesimi duymalarını ve duyurmalarını istiyorum. Ben bir KKTC vatandaşıyım. Bana yapılanlar zulümdür. 97 gündür hapisteyim, hâlâ niçin tutuklandığımı anlamış değilim. Birileri çıksın bana bunu izah etsin”