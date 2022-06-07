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"Bana verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum"

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Ülkede bu kadar hırsız, dolandırıcı ve hak etmediği şekilde  makamında oturarak, haksız kazanç sağlayan insanlar ve bürokratlar varken, onlarla ilgili hiçbir şaibe yokken bana verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum.

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"Bana verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum"

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu  Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, kendisinin kamu hizmeti yayıncılığı yaptığını söyledi.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Türkiye-KKTC su iletim hattındaki onarım çalışmasının ardından suyun yeniden baraja akması törenini seçim yasaklarına rağmen canlı yayınlaması ve YSK’nın “yayını kes” talimatına uymadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılarak, hakkında  2 ay 20 gün tutukluk kararı alınan Özkurt açıklama yaptı.

Özkurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“O günkü yayında KKTC siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık. Sadece Türkiyeli siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki KKTC’li siyasiler tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptılar. BRT ile birlikte SİM TV hariç, tüm özel kanallar ve web tv’ler de bu yayını verdi.

Ben bugün hala kamu yayıncılığı yaptığıma inanmaktayım. Bu cezayı hak ettiğime inanmıyorum. Ülkede bu kadar hırsız, dolandırıcı ve hak etmediği şekilde  makamında oturarak, haksız kazanç sağlayan insanlar ve bürokratlar varken, onlarla ilgili hiçbir şaibe yokken bana verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum.

Ülkem için yaptığım bu yayından sonra siyasilerin de bana verilen bu ceza karşısında nasıl bir tavır izleyeceklerini merakla beklemekteyim.”

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