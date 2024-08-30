Köle Kampı haberleriyle ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu “Bana mı para verdiler, Mali Polis araştırsın” dedi

“Köle Kampı” haberleriyle ilgili günler sonra açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, hiçbir sorumluluk almadı, işçilerin eksik maaş ve yasal statüsü sorunlarını kabul etti ancak buna sebep olan hiç kimseden hesap soracağı yönünde bir açıklama yapmadı.

Gardiyanoğlu sadece “Bana mı para verdiler, Mali Polis araştırsın” dedi.

Kanal T yayınına katılarak, kendi Bakanlığı’nı ilgilendiren skandal konusunda günler sonra konuşmaya karar veren Bakan, işçilerin ulaşım ve dil problemi olduğunu, tehdit ve baskı altında bulunduğunu günlerdir söylemelerine rağmen, “Bize kimse resmi başvuruda bulunmadı” dedi.

Basında çıkan haberleri Bakan alarak dikkate aldığını ve Çalışma Dairesi Müdürü’ne gerekli talimatlarını verdiğini iddia eden Gardiyanoğlu, tartışmaların başka yerlere evrilmeye başladığını ve tehlikeli bir sürece girdiğini savundu.

“Araştıran araştırmayan da haber yapmaya başladı” diyen Gardiyanoğlu, 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye’den gelen iş gücünden 21 bin kişi kaybettiklerini söyleyerek, TC’den gelen kısıtlı işçinin de yeterli olmadığını belirtti.

Gardiyanoğlu, “Ben Bakanlığımı sosyal medya üzerinden şov yaparak değil icraat yaparak yaparım. Kimse beni tehditle yola sokmasın, baskı kurmasın. Ben veri ile konuşurum” dedi.

Cypfruvex’in Tarım Bakanlığı’na bağlı güzide kurum olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, asla ispatlanmadığı halde yeşillenme hastalığından dolayı da üreticinin mağdur olduğunu savundu.

Gardiyanoğlu, “Narenciye dalında kalmasın, üretici mağdur olmasın diye, Cypfruvex önce TC’den kesim ekiplerini getirmek istedi. Ama bu ekipler gelmedi. Ya bu narenciye dalında kalacaktı, yere düşecekti, üretici perişan olacaktı. Cypfruvex, tarihinde ilk defa önce 440 sonra 165 kişi olmak üzere işçi getirmek için Bakanlığımıza başvurdu, Tarım Bakanlığı aracılığıyla” dedi.

“Biz buna izin veririz dedik çünkü TC’den gelenlerin sayısı beklenenin çok altında” diyen Gardiyanoğlu, bu işçilerin başvurularının bir kısmının Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) üzerinden, bir kısmının da Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) üzerinden yapıldığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Yaklaşık 600 kişiydiler, çalışma izinlerini takip ediyoruz. 400 kişiye yakınının çıktı izni, diğerlerinin de sağlık kontrolleri tamamlanıyor” dedi.

Gardiyanoğlu, Cypfruvex Müdürü Cemal Redif’e işçilerle ilgili yazı yazdığını, geri dönmek isteyenleri geri göndereceklerini, eksik maaş alanların maaşlarının tamamlanacağını söyledi.

İşçilerin günlerdir parayı kime verdiklerini açık isim vererek söylemelerine rağmen, “İşçilere soraydınız bu parayı kime verdiler? Ben de soruyorum, bana mı verdiler?” diye soran Gardiyanoğlu, “Mali Polis soruştursun. Kime para ödemişlerse ortaya çıkarsın, çekincem yoktur” dedi.

“İzni neden verdiğimizi ben çok rahatlıkla izah ederim” diyen Gardiyanoğlu, bu konudan sadece kendisinin sorumlu olmadığını da Sağlık ve Tarım Bakanlıklarını işaret ederek vurguladı;

“Bu konuda 3 Bakanlık koordineli çalışır, Tarım Bakanlığı ana işverendir, Çalışma Bakanlığı bu kişilerin ülkedeki yasal statüsünü denetler, yatırımları da bana bağlı daire denetler, maaşlarını alıp almadığını da ben denetlerim, yatı evleri, hijyen ve sağlık koşullarını ise Sağlık Bakanlığı denetler”