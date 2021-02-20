Beyin zarında yırtık olan ve ameliyat için aşı bekleyen Çise Atlas, "Bana bir şey olsa ‘zaten kronik rahatsızlığı vardı, başımız sağ olsun’ deyip geçecek misiniz?” diye sordu



Çise Atlas isimli genç, ameliyat olmak için

Çise Atlas tepkisini şöyle dile getirdi:

“Kronik ve ciddi bir rahatsızlık sebebi ile aşı kayıt programına kaydımı yaptırdım.

1. Öncelik sırası olmasına rağmen henüz aranmadım ve 2. Sırada olan

Dün (önceki gün) resimlerle paylaştılar, Onlara hayırlısı olsun diyorum. Başkasının sırasını aldınız diye kızamıyorsun da, aşı herkesin hakkı. Sonuçta bu sistemi oluşturması gereken devlet! Peki bana bir şey olsa zaten kronik rahatsızlığı vardı başımız sağolsun deyip geçecek misiniz? Beyin zarımda yırtık var ve menenjit riski yüksek, kurula girip ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum ve maalesef tek haykırabileceğimiz yer sosyal medya. Bakanlığın telefonlarını açan yok.

Çise Atlas isimli genç, ameliyat olmak için aşı bekliyor... Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt alamayan Atlas, sosyal medya hesabından isyan etti.Çise Atlas tepkisini şöyle dile getirdi:“Kronik ve ciddi bir rahatsızlık sebebi ile aşı kayıt programına kaydımı yaptırdım.1. Öncelik sırası olmasına rağmen henüz aranmadım ve 2. Sırada olan kamu görevlilerinin bir kısmına dün (önceki gün) aşı yapıldı.Dün (önceki gün) resimlerle paylaştılar, Onlara hayırlısı olsun diyorum. Başkasının sırasını aldınız diye kızamıyorsun da, aşı herkesin hakkı. Sonuçta bu sistemi oluşturması gereken devlet! Peki bana bir şey olsa zaten kronik rahatsızlığı vardı başımız sağolsun deyip geçecek misiniz? Beyin zarımda yırtık var ve menenjit riski yüksek, kurula girip ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum ve maalesef tek haykırabileceğimiz yer sosyal medya. Bakanlığın telefonlarını açan yok.