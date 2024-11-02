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Balkan: “Başbakan Üstel’in ameliyatı başarılı geçti"

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Dr. Balkan “Hastamız yaklaşık bir saat süren laparaskopik kapalı safra ameliyatı başarılı geçti. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Şu anda istirahat etmektedir.”

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Balkan: “Başbakan Üstel’in ameliyatı başarılı geçti"
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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan Başbakan Ünal Üstel’e bugün laparaskopik kapalı safra ameliyatı yapıldığını, ameliyatın başarılı geçtiğini açıkladı.

Prof. Dr. Balkan, söz konusu ameliyatın yaklaşık bir saat sürdüğü kaydederek, ameliyatta herhangi bir komplikasyon gelişmediğini, Başbakan Üstel’in şu anda istirahat ettiği kaydetti. 

YDÜ Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek Başbakan Ünal Üstel’in sağlık durumuna ilişkin YDÜ’de basın toplantısı yaptı.

Toplantıda, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar ve diğer yetkililer de hazır bulundu. 

Prof. Dr. Balkan

YDÜ Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, basın açıklamasında, Başbakan Ünal Üstel’in dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan acil tetkiklerinde safra kesesi rahatsızlığının tespitinin yapıldığını kaydetti. Balkan, ardından mide ve on iki parmak bağırsağında rahatsızlık olup olmadığının tetkiki için Başbakan’ın YDÜ Hastanesi’ne gastroenterolojik konsültasyon için sevk edildiğini hatırlattı.

Dün yapılan gastroenterolojik ve kardiyolojik tetkiklerde Üstel'in safra kesesi iltihabı dışında şikayetlerini açıklayacak bir tablo saptanmadığını, safra kesesi şikayetlerinin tıbbi tedavisi için hastanede misafir edildiğini kaydeden Prof. Dr. Balkan, buna rağmen bu sabahki kontrollerde tedaviye rağmen Başbakan’ın şikayetlerinde ilerleme olduğunu gördüklerini ve konsültasyonlar sonucunda safra kesesi ameliyatına karar verdiklerini açıkladı. 

Dr. Balkan “Hastamız yaklaşık bir saat süren laparaskopik kapalı safra ameliyatı başarılı geçti. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Şu anda istirahat etmektedir.” dedi.

Dinçyürek: “Önemli olan ameliyatın başarılı, Başbakan’ın sağlık durumunun şu an çok iyi noktada olmasıdır”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yaptığı konuşmada, dün sabah itibarıyla Başbakan’ın şiddetli karın ağrısı, kusma gibi şikayetlerle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne müracaat ettiğini ve yapılan tetkiklerde gastroenteroloji konsültasyonu ihtiyacı tespitiyle YDÜ Hastanesi’ne sevkinin yapıldığını anımsattı.

YDÜ Hastanesi’nde ilaçla yapılan tedavinin netice vermemesinin ardından, bugün erken zamanda safra kesesinin alınması gerektiği kararı üretildiği ve Başbakan’ın ameliyata alındığını aktaran Bakan Dinçyürek, “Ameliyat başarılı geçti. Bizim için önemli olan ameliyatın başarılı ve Başbakanımızın sağlık durumunun şu an için çok iyi noktada olmasıdır.” dedi.

Dinçyürek, iyileşme sürecini takip edeceklerini belirterek, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin de sorunsuz devam etmesi ve Başbakan’ı en erken zamanda aralarında görmeleri temennisinde bulundu. 

Dinçyürek, ameliyatta emeği geçen tüm doktor ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 

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