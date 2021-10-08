Balıklarla birlikte cam sili de tarttı

Bozdağ Balıkçılık çalışanı, iş yerinde müşteri olarak gelen kişiye, satın aldığı altı adet çipura balık bedeli olan 1863 tl alması gerekirken hile ile iş yerinde bulunan cam sil ve plastik çekiciyi balıklasrla birlikte tartıp 253.80 TL para aldı

Cihangir’de meydana gelen hile ile sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adeel Youans mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, huzurda bulunan zanlı Adeel Youans’ın Hile ile Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 03.10.2021 tarihinde saat 11:40 raddelerinde Cihangir'de faaliyet gösteren Bozdağ Balıkçılık isimli iş yerinde çalışan Cihangir'de sakin Adeel Younas’ın (E-29) iş yerine müşteri olarak gelen henüz kimlikleri tespit edilemeyen iki erkek şahıstan iş yerinden aldıkları altı adet çipura balık bedeli olan 183 TL alması gerekirken, hile ile iş yerinde bulunan cam sil ve plastik çekici balıklarla birlikte tartıp 253.80 TL para tahsil edip müşterilerden fazladan 70.80 TL'yi sirkat ettiğini belirtti. Polis, olayın 06.10.2021 tarihinde rapor edildiğini ve hilede kullanılan camsil ve plastik çekicin tespit edilip emare olarak zapt edildiğini ve zanlı Adeel Younas’ın mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, alınacak birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğundan zanlının poliste 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Oznakaya, zanlının poliste 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



