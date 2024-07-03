Balıkçılık İzinleri ve Sürdürülebilir Kullanım Tüzüğü'nde bazı maddelerde değişiklik yapıldı

Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü’nde bazı maddelerde yapılan değişiklikler, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, yürürlüğe girdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, yapılan değişikliklerle ilgi bilgi aktardı.

Açıklamaya göre yapılan değişikliklerle;

“Tatlı sularda bir amatör balıkçı, en fazla dört olta takımı ile çapari veya sirti kullanmak suretiyle avlanabileceği gibi iğne sayısı üç adet ile sınırlandırıldı.

Denizlerde ise ticari olarak daha uzun dip oltalarının üretildiği ve ülkemizde halihazırda satışta olan ekipmanlar düşünülerek 'Bir amatör balıkçı en fazla dört olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari ve sirti hariç yirmi bir adedi geçemez' şeklinde düzenlemeye gidildi.

Özellikle KKTC Avcılık Federasyonu ve Amatör Balıkçı Derneklerinin talebi doğrultusunda tek başına bayraklı şamandıra ile dalış getirilmiş ancak on sekiz yaşından küçük olan bir kişi ancak izinli ve reşit bir kişinin refakatinde, tekne ile yapılan avcılık faaliyetlerinde ise teknede bir kişi bulunması koşulu ile amatör (sportif) balıkçılık yapılabileceği şeklinde düzenlendi.

Sualtı tüfeği ile kıyıdan girilemeyeceği gibi bir anlam karmaşası kaldırıldı ve mesleki amatör balıkçıların karşı karşıya gelmemesi ve oluşabilecek mal kayıplarının önüne geçilmesi yönünde bir değişikliğe gidildi.

Amatör balıkçılar için Akanamutta (Lampuka) türünün avcılığında doğası gereği fazlaca saldırgan olduğundan dolayı amatör balıkçıları suçlu duruma düşürmemek için diğer Aslan Balığı, Gobene, Tombik ve Yazılı Orkinos (Euthynus alletteratus) türü balıklar için boy limitlerine uyulması koşulu ile kilogram ve miktar sınırlaması olmaksızın avlanabilecek.

Mesleki balıkçıların ekonomik kayıplarının önüne geçilmesi için izmarit avcılığında kullanılan otuz dört milimetre ve/veya daha büyük tam göz boyundaki (Balıkçıların deyimi ile 17'lik) ağların 1 Şubat - 30 Nisan tarihleri arasında kullanılması serbest bırakılmıştır. Ayrıca özellikle Güzelyurt bölgesinden gelen taleplere yönelik yasaklanan elli altı milimetre göz açıklığından küçük misana ağların kullanımı (Balıkçıların deyimi ile sokan ağları veya istirilya ağları) serbest bırakıldı.

Özellikle Orfoz ve Lahoz türü balıkların biyolojik nedenlerinden ötürü avlanma yasağı uzatılmış ve mesleki balıkçıların anlayışı ile 40 metreden daha sığ sulara bu iki aylık dönemde sadece baragadi atılması yasaklanmıştır. Madde tam olarak şöyle belirtilmiştir: '1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında Orfoz ve Lagos türü balıkların (Epinephelus ssp.) amatör (sportif) su ürünleri avcılık aracı veya uygulaması ile avcılığı yasaktır. Ayrıca bu dönem boyunca 40 (kırk) metreden daha sığ sulara her türlü baragadi ve bu türlerin avcılığında 11,75 milimetre'den küçük iğnelerin (ağız açıklığı) kullanılması da yasaktır'.

Sosyal sigortasını balıkçı olarak yatıran mesleki balıkçılarımızın istisnai izin olarak verilen yardımcı teknelerin de kullanabileceği avcılık malzemeleri ‘Toplam uzunluğu iki bin metreden fazla ve elli altı mm ağ gözü açıklığından daha küçük olan balık ağı ile toplam dört yüz adet olta iğnesinden fazla olan baragadi takımlarının teknede bulundurulması veya avcılıkta kullanılması yasaktır’ şeklinde belirlendi.”

