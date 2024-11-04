Balık yemek lüks oldu

Uzmanlar özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek için balık tüketiminin gerekliliğine vurgu yaparken, balık fiyatlarındaki rakamlar, sağlıklı beslenmeyi daha da lüks haline getirdi

Son yıllarda artan yaşam maliyetleri, temel gıda ürünlerinin fiyatlarına da yansıyor. Sağlık uzmanları, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için düzenli balık tüketiminin önemine dikkat çekerken, balık fiyatları vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Piyasadaki mevcut fiyatlar ise bu artışın en somut göstergesi olarak tüketicinin karşısına çıkıyor.

Vatandaşın sadece yarım kiloluk çipura için 230 TL ödemek zorunda kalması, balık tüketiminin halkın geneline yayılmasını da giderek zorlaştırıyor. Bir ailenin balık ziyafeti için sadece balıkçıya ödediği rakam ortalama; bir kilo somon, bir kilo çipura ve yarım kilo kalamar ile 1,500 TL’yi buluyor… Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve bu besin kaynaklarından faydalanmak isteyen vatandaşlar ise aile bütçesini sarsmamak için ‘haftalık balık ziyafetini’ neredeyse ‘aylık ziyafete’ indirgemiş durumda.

SOMON FİYATLARI CEP YAKIYOR!

Havuzda yetiştirilen çipuranın kilosu 398 TL iken, deniz çipurası 450 TL’den alıcı buluyor. Taze deniz levreği de benzer bir şekilde 450 TL’lik fiyatıyla dikkat çekerken, kaya levrek ve milegop türleri ise 420 TL’den tüketiciye ulaşıyor. Mutfaklara çok sık giren deniz ürünü olan taze kalamar ise 490 TL gibi yüksek bir fiyata sahip. Deniz mahsullerinde lüks olarak kabul edilen jumbo karidesin kilosu 695 TL’yi bulurken, somonun kilosu 780 TL ile en pahalı ürünler arasında yer alıyor. Barbun gibi daha seçkin balıkların fiyatı ise 700 TL’ye kadar çıkabiliyor.

EN UCUZ BALIK 175 TL!

Balık pazarında daha uygun fiyatlı seçenekler bulunan bazı çeşitler ise vatandaşın cebini yine de zorluyor. Sazan ve kara balığın kilo fiyatı 175 TL, mezgit fileto ise 280 TL’den satılıyor. Mercan balığının kilosu ise 300 TL civarında seyrediyor.

BALIK FİYATLARI NASIL?

Çipura- Havuz: 398 TL

Çipura- Deniz: 450 TL

Somon: 780 TL

Sazan: 175 TL

Mercan: 300 TL

Kara Balık: 175 TL

Deniz Levrek: 450 TL

Kaya Levrek-Milegop: 420 TL

Mezgit Filet: 280 TL

Barbun: 700 TL

Taze Kalamar: 490 TL

Jumbo Karides: 695 TL

