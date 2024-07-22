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Balık fiyatları fırladı

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Balık fiyatlarında son bir yılda ciddi artış yaşandı. 2023’te 420 TL’ye satılan somonun fiyatı 780 TL’ye, çiftlik çipurasının fiyatı 190 TL’den 370 TL’ye, kefalin fiyatı 110 TL’den 280 TL’ye, deniz levreğinin fiyatı da 265 TL’den 420 TL’ye yükseldi

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Balık fiyatları fırladı
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Son bir yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde balık fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı.
Hem tüketiciler hem de balıkçılar, deniz ürünlerinin fiyatlarındaki bu dramatik yükselişten etkilenmiş durumda.  
Özellikle çiftlik çipuranın fiyatı bir yılda yüzde 94.7, deniz levreğinin fiyatı yüzde 58.5, çiftlik levreğinin fiyatı yüzde 69.8, mercanın fiyatı yüzde 100 ve kefalın fiyatı yüzde 154.5 oranında arttı.   
Buna göre, 2023’te 420 TL’ye satılan somonun fiyatı şimdi 780 TL oldu, çiftlik çipurasının fiyatı da 190 TL’den 370 TL’ye, kefalin fiyatı 110 TL’den 280 TL’ye, deniz levreğinin fiyatı 265 TL’den 420 TL’ye yükseldi.   
Bu artışın ardındaki nedenler arasında artan üretim maliyetleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, iklim değişiklikleri ve balık stoklarındaki azalma yer alıyor.   
Vatandaşlar, balık fiyatlarındaki bu artışın tüketicileri zorladığını ve birçok kişinin artık daha az balık tüketmek zorunda kaldığını belirtti.
Vatandaşlar, “Balık fiyatlarındaki bu hızlı artış, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir yük oluşturuyor. Sağlıklı beslenme açısından önemli olan balık tüketimi, fiyatlardaki bu artış nedeniyle azalabilir” dedi.   
Balık fiyatlarında önemli artışlar gözlemlendi. 2023 Temmuz ile 2024 Temmuz ayı balık fiyatları ve aradaki değişim yüzdeleri şöyle:
 
 
                            2023           2024                    Artış:
 
 Somon:                420 TL         780 TL                %85.7
 
Çiftlik Çipura       190 TL        370 TL                 %94.7
 
Deniz Levreği       265 TL       420 TL                  %58.5
 
Çiftlik Levreği:     215 TL        365 TL                 %69.8
 
Fillet Balık            200 TL        280 TL                  %40
 
Mercan: 150 TL             300 TL                 %100
 
Kefal: 110 TL                 280 TL                 %154.5
 
Kara Balık: 95 TL          160 TL                  %68.4
 
Jumbo Karides: 380 TL 530 TL                 %39
 
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