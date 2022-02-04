Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak

Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi ile ilgili Eczacılar Birliği tarafından hazırlanan rapor, Başsavcılığık tarafından soruşturma açılması üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne iletildi



Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi ile ilgili Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından hazırlanarak yetkili mercilere iletilen raporlarının, dün Başsavcılık tarafından soruşturma açılması üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne iletildiğini duyurdu.

Öte yandan Sınırüstü’ndeki Yaşlı Bakımevi’ndeki insanlık dışı yaşamın 8 Ekim 2021’de raporlandığı, hükümetin seyirci kaldığı belgelendi.

Yürek burkan, iç sızlatan görüntülerle kamuoyuna yansıyan Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki insanlık dramının göz göre geldiği, bu durumun Sosyal Hizmetler Dairesi raporuna da yansıdığı ortaya çıktı.

Raporun, Ersan Saner’in Başbakan, Ali Pilli’nin de Sağlık Bakanı olduğu dönemde, 8 Ekim 2021’de yazıldığı görüldü.

O günden bugüne herhangi bir adım atılmaması dikkat çekti, yaşlı ve hastaların kaderlerine terk edildiği de daha da yürek sızlattı.

40 kişinin bulunduğu bakımevinde yaşlı ve hastaların mutsuz oldukları, isyan ettikleri, iyi bakılmadıkları için de oradan ayrılmak istediklerine raporda yer verildi.

Raporda; vakıf binasının fiziki durumunun oldukça kötü olduğu, hijyen açısından ciddi sıkıntıların yer aldığı da belirtildi.

Hastalara verilmesi gereken günlük ilaçlarının çoğu zaman sekteye uğradığı, meyve verilmediği, yeterli personel olmadığı da rapora yansıdı.

RAPORDAN:

Mutsuz olan, isyan eden, iyi bakım yapılmadığı için oradan ayrılmak isteyen birçok yaşlı var.

Günlük ilaçlar çoğu zaman verilmiyor.

Koridorların ve bazı yatak odalarının tavanları çöktü, hijyen kötü, bazı yatak odalarının tavanları açık, akıtıyor.

Çoğu yerde sıva ve boyalar döküldü, duvarlar nem ve rutubet içinde

Yeterli sayıda duş ve tuvalet yok, salgın ortamında yeterince temiz ve hijyenik değil

Bakımevindeki kişiler yemeklerden pek memnun değil.

Akşamları sıklıkla sadece çorba veriliyor, ara öğünleri ise çok seyrek olarak veriliyor.

Her gün meyve verilmiyor.

Yaşlı ve hastaların yanlarında bir görevli olmadığı gün içerisinde çoğunlukla kendi başlarına kalıyorlar.

Vakıfta yeterli sayıda hasta bakıcı olmamasından dolayı yaşlıların kaliteli bakım hizmeti aldıkları düşünülemez.

Yemek, temizlik ve bakım konularında ciddi eksiklikler var

Hazırlanan günlük/aylık bir yemek listesi yok.

Yaşlı ve hastaların şeker, tansiyon; kolesterol gibi özel sağlık durumlarına göre ayrı ayrı yemekler hazırlanmıyor.



