“Bakanlığı aldığım noktadan daha ileriye taşıdım”

Tarım Bakanlığı koltuğunu Dursun Oğuz’a devreden Nazım Çavuşoğlu, Bakanlığı aldığı noktadan daha ileriye taşımanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı





UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin kurulmasının ardından Bakan Nazım Çavuşoğlu dün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı koltuğunu, Dursun Oğuz’a devretti.

Yeni hükümette Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Nazım Çavuşoğlu, devir teslim törenindeki konuşmasında, bakanlığı döneminde yaptığı icraatları anlatarak, başta üretici birlikleri olmak üzere paydaşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını anlattı; tüm sektör temsilcilerine bakanlığı döneminde gösterdikleri anlayış ve özveri için teşekkür etti.

Bakanlığı aldığı noktadan daha ileriye taşımanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Çavuşoğlu, kendi döneminde Güzelyurt Sulama Projesinin kazılarının başladığını, yaz dönemi sulamanın yapılabileceğini; Veteriner Dairesi’nin hastalıklarla mücadele çalışmalarının 3’üncü etabının tamamlandığını bildirdi.

Çavuşoğlu, TÜK’ün ambarlarında 9 bin ton arpa ve kasasında para bulunduğunu; Süt Kurumu’nun çağdaş teknolojiye ulaştığını; fareyle mücadele için fare zehirlerinin ambarlarda hazır olduğunu ve dağıtımının başladığını; üreticiye tüm ödemelerin gününde ve zamanında yapıldığını, yapılan ödemenin 100 milyon TL’yi aştığını, bunun öz kaynaklardan yapıldığını dile getirdi.

Bakanlığı devralan Dursun Oğuz ise, tüm alanlarda sürecin dayanışma içinde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.



