Bakanlar Kurulu'nun yeni kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.1-Club, disko ve Casinolar 1 Ekim’e kadar kapatıldı. Bar tipi işletmelerde masa ve bistro sistemi olacak, ayakta durabilecek müşteri sayısı kısıtlanacak.2-Okul öncesi, ilkokul 1 ve 2’inci sınıflarda eğitim devam edecek. Orta okul ve liselerde eğitim 1 Ekim’e kadar başlamayacak. Bu kural özel okullar için de geçerli olacak. Dershane-etüt ve kreşler açık kalmaya devam edecek. Üniversitelerde okuyan öğrencilerin yurt dışından gelebilmesi için Sağlık Bakanlığı-Ulaştırma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı 3’lü toplantı yaparak öğrencilerin kademeli olarak gelişlerini kolaylaştıracak. Okullarda ihtiyaç duryulan bilgisayar ve tabletlerin ülkeye gelişlerinde alınan KDV ve gümrük stopajı sıfırlanacak.3-Seçim süreci YSK kuralları çerçevesinde devam edecek. 1 Ekim’e kadar tüm seçim mitingleri ve kitle toplantıları yasaklandı.4-Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak devam edecek. 1 Ekim’e kadar olacak spor müsabakaları seyircisiz yapılabilecek. Topluca bulunan oyun parkları kapatılacak. Bireysel spor yapan bireylerin spor yapmalarını engelleyecek bir karar alınmamıştır.5-Düğünler 1 Ekim’e kadar ertelendi. 9 Eylül’den itibaren bu karar geçerli olacak.

6-Polis Genele Müdürlüğü bünyesinde Polis Covid-19 tedbirlerini denetleme birimi kuruluyor.

İlçe emniyet kurulunun üyelerinden alınacak destekle denetim yapması ve hükümete bildirmesine karar verildi.

Öğleden sonra özel bir toplantı yapılacak ve bu akşamdan itibaren denetim yapılmaya başlanacak.

Denetimlere uymayanlara yasal işlem uygulanacak.

Karantinaya girecek olan herkesin karantina ücretini kendisinin ödemesi yönünde karar üretildi.

Bunun bir istisnası üniversite öğrencileridir. Bunu Maliye Bakanlığı ödetmeyecektir.

Kamuda kronik rahatsızlığı olanlara ilişkin kararlar alınmıştı. Bu karar özel sektör için de geçerli olacak. Sağlık Kurulu'ndan bunu onaylatacak olanlar işe gidemeyecektir.

İhtiyaç sürekli değişmektedir. Salgın kontrol altındadır. Kontrol dışına çıkmaması için önümüzdeki günlerde bu alınan tedbirler daha da ağırlaştırılabilir.