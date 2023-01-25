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Bakanlar Kurulu’ndan Tatar başkanlığında toplandı

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Projeler değerlendirildi

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Bakanlar Kurulu’ndan Tatar başkanlığında toplandı
Bakanlar Kurulu toplantısına dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir süre başkanlık etti.
Başbakanlığa saat 15.00 sıralarında gelen Tatar'ı Başbakan Ünal Üstel karşıladı.
Üstel'le bir süre baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15.15'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.
2 saate yakın süre toplantıda kalan Tatar,  toplantı çıkışında basına açıklama yaparak, değerlendirdikleri konuları  aktardı.
Ersin Tatar, KKTC'ye kabloyla elektrik getirilmesi, sosyal konut projeleri, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında sağlık alanındaki yapılan iş birliği, imzalanacak 2023  Mali Yılı ve Ekonomik İş Birliği Protokolü, bütçe ve Kıbrıs konusu gibi çeşitli konuları değerlendiklerini kaydetti.
 
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