Bakanlar Kurulu’ndan Tatar başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu toplantısına dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir süre başkanlık etti.
Başbakanlığa saat 15.00 sıralarında gelen Tatar'ı Başbakan Ünal Üstel karşıladı.
Üstel'le bir süre baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15.15'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.
2 saate yakın süre toplantıda kalan Tatar, toplantı çıkışında basına açıklama yaparak, değerlendirdikleri konuları aktardı.
Ersin Tatar, KKTC'ye kabloyla elektrik getirilmesi, sosyal konut projeleri, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında sağlık alanındaki yapılan iş birliği, imzalanacak 2023 Mali Yılı ve Ekonomik İş Birliği Protokolü, bütçe ve Kıbrıs konusu gibi çeşitli konuları değerlendiklerini kaydetti.
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