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Bakanlar Kurulu yok ama kontrole tabi emtialarda ‘onaysız’ fiyat artışı yapılıyor”

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Eski Vergi Dairesi Müdürü ve Mali Müşavir Göksel Saydam, "İta amiri yok birçok konuda… Ama kontrole tabi emtialarda fiyat artıyor. Akaryakıt kategorisinde gaz mesela… Bunu kim onaylıyor? Bunlar otomatik bile olsa onay Bakanlar Kurulunundur” dedi

Bakanlar Kurulu yok ama kontrole tabi emtialarda ‘onaysız’ fiyat artışı yapılıyor”
 
 
Eski Vergi Dairesi Müdürü ve Mali Müşavir Göksel Saydam, "İta amiri yok birçok konuda… Ama kontrole tabi emtialarda fiyat artıyor. Akaryakıt kategorisinde gaz mesela… Bunu kim onaylıyor? Bunlar otomatik bile olsa onay Bakanlar Kurulunundur… Olup bitenin yasal olmadığını düşünüyorum” dedi.
Göksel Saydam’a göre bunu bir hukukçu çıkıp açıklamalı…
Katıldığı tv programında konuşan Göksel Saydam şöyle dedi;
“Herhâlde bir hukukçu çıksın bir gün bize yanıt versin, seçimden önce hükümet istifa etti, bakanlar kurulu toplanmadı, resmi gazete daha çıkmadı! Bu nasıl olabiliyor… İta amiri yok birçok konuda… Ama kontrole tabi emtialarda fiyat artıyor. Akaryakıt kategorisinde gaz mesela… Bunu kim onaylıyor? Bunlar otomatik bile olsa onay Bakanlar Kurulunundur… Olup bitenin yasal olmadığını düşünüyorum”
Göksel Saydam, bir süredir ifade ettiğini belirttiği “Gıda, temizlik ve ilaçlarda KDV ve fonu sıfırlama ile bunların yurt dışı ithalinde de kur sabitlenmesi yapılmalı” uyarısını da yineledi.
 
 
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