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Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

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Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar
Yaklaşık 6 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.
İşte Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararları:
  • 8 Mart Pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
  • Kısmi sokağa çıkma yasağı Pazartesi - Cuma günleri arasında, gece 21.00'den sabah sabah 05.00'e kadar devam edecek.
  • 13 Mart Cumartesi sabah 05.00'ten 15 Mart Pazartesi sabah 05.00'e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
  • Cumartesi günü zorunlu ihtiyaçları karşılayan işletmeler haricindeki iş yerleri kapalı olacak.
  • Pazar günü fırın ve eczane dışındaki işletmeler kapalı olmaya devam edecek.
  • Lefkoşa ve Girne’den diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurulu denetiminde olacak.
  • 10 Mart tarihinden itibaren restoranların, dış mekanlarındaki oturma alanları açık olacak. Kapalı alanlarda oturmak yasak olacak.
  • 8 Mart’ten itibaren özel eğitim merkezleri açılacak. Özel eğitim merkezlerinde çalışanlar 7 günde bir PCR testi yaptırmak zorunda olacak.
  • Ülkemizde ikamet eden ve güney üzerinden yurt dışına gitmek isteyen kişilerin transferlerini sağlamak amacıyla taksiciler, son 72 saat içinde yapılan PCR sonuçlarını ibraz etmek koşuluyla Larnaka Havaalanına transfer yapabilecek.
  • Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan sporlar serbest olacak.
  • İhtiyat Sandığı Dairesi nezdinde birikimi olanlara süreli ve kısmi ödeme yapılacak. Mart 2021 ve Nisan 2021 tarihlerinde iki eşit taksitler olacak şekilde 4 bin TL'ye kadar ödeme alınabilecek.
  • Sürüş ehliyetlerinin süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

 
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