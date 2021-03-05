Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

İşte Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararları:
- 8 Mart Pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
- Kısmi sokağa çıkma yasağı Pazartesi - Cuma günleri arasında, gece 21.00'den sabah sabah 05.00'e kadar devam edecek.
- 13 Mart Cumartesi sabah 05.00'ten 15 Mart Pazartesi sabah 05.00'e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Cumartesi günü zorunlu ihtiyaçları karşılayan işletmeler haricindeki iş yerleri kapalı olacak.
- Pazar günü fırın ve eczane dışındaki işletmeler kapalı olmaya devam edecek.
- Lefkoşa ve Girne’den diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurulu denetiminde olacak.
- 10 Mart tarihinden itibaren restoranların, dış mekanlarındaki oturma alanları açık olacak. Kapalı alanlarda oturmak yasak olacak.
- 8 Mart’ten itibaren özel eğitim merkezleri açılacak. Özel eğitim merkezlerinde çalışanlar 7 günde bir PCR testi yaptırmak zorunda olacak.
- Ülkemizde ikamet eden ve güney üzerinden yurt dışına gitmek isteyen kişilerin transferlerini sağlamak amacıyla taksiciler, son 72 saat içinde yapılan PCR sonuçlarını ibraz etmek koşuluyla Larnaka Havaalanına transfer yapabilecek.
- Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan sporlar serbest olacak.
- İhtiyat Sandığı Dairesi nezdinde birikimi olanlara süreli ve kısmi ödeme yapılacak. Mart 2021 ve Nisan 2021 tarihlerinde iki eşit taksitler olacak şekilde 4 bin TL'ye kadar ödeme alınabilecek.
- Sürüş ehliyetlerinin süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.