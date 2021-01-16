Bakanlar Kurulu'ndan üç önemli karar

Başbakan Ersan Saner Başkanlığı’nda toplanan Bakanlar Kurulu'nun 2 saat süren toplantısı sonrasından Başbakan Saner basına açıklamada bulundu.

Saner, Bakanlar Kurulu olarak üç önemli karar aldıklarını belirtti.

Bakanlar Kurulu'nca alınan karaların başlıkları şöyle:

- 17 Ocak -25 Ocak arası gece 22.00 - 05.00 arası sokağa çıkma yasağı

- Okulların 25 ocak tarihine kadar açılmaması

- Memur ve kamu çalışanlarında verilecek olan hayat pahallığı artışlarının Ocak-Şubat ve Mart ayı maaşlarına yansıtılmayarak reel sektöre aktarılacak.