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Bakanlar Kurulu'ndan üç önemli karar

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Bakanlar Kurulu'ndan üç önemli karar
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Başbakan Ersan Saner Başkanlığı’nda toplanan Bakanlar Kurulu'nun 2 saat süren toplantısı sonrasından Başbakan Saner basına açıklamada bulundu.
Saner, Bakanlar Kurulu olarak üç önemli karar aldıklarını belirtti.
Bakanlar Kurulu'nca alınan karaların başlıkları şöyle:
- 17 Ocak -25 Ocak arası gece 22.00 - 05.00 arası sokağa çıkma yasağı
- Okulların 25 ocak tarihine kadar açılmaması
- Memur ve kamu çalışanlarında verilecek olan hayat pahallığı artışlarının Ocak-Şubat ve Mart ayı maaşlarına yansıtılmayarak reel sektöre aktarılacak.
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