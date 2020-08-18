"Bakanlar Kurulu kararları hem yetersiz hem ayrımcılık içeriyor"

Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararların beklentilerin çok uzağında kaldığını söyleyen Özyiğit, Denizle gelen yolcu sayısı 400’den 250’ye düşürülerek, PCR sonuçları çıkana kadar limanda bekletilmeleri yönündeki kararın uçakla gelen yolculara uygulanmayacağını belirterek, “Bu ayrımcılık niye? “diye sordu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bakanlar Kurulu tarafından dün alınan kararların hem virüs tehdidine karşı yetersiz olduğunu, hem de kişiler arasında ayrımcılık içerdiğini savundu.

Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz’dan itibaren başlatılan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanıştığını, artan vakalara son dönemde yerellerin de eklendiğini belirterek, artan tehdit karşısında önlem alması gereken Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararların beklentilerin çok uzağında kaldığını kaydetti.

Denizle gelen yolcu sayısı 400’den 250’ye düşürülerek, PCR sonuçları çıkana kadar limanda bekletilmeleri yönündeki kararın uçakla gelen yolculara uygulanmayacağını belirten Özyiğit, “Bu ayrımcılık niye? “diye sordu.

Açıklanan kararlarda, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik hiçbir şey olmamasını ciddi bir eksiklik olarak niteleyen Özyiğit, mevcut sağlık altyapısı ve yeni vaka sayıları göz önüne alındığında deniz limanlarına yönelik alınan kısıtlama ve PCR sonuçlarını limanda bekleme uygulamasının hava limanlarında da uygulanması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, yerel vakaların artmaya başladığı bir dönemde toplu eğlence alanlarına yönelik hiçbir tedbir alınmamasının yanlışlığına da işaret etti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada Pandemi Hastanesi konusuna hiç değinilmediğini belirten Özyiğit, bu dönemde yapılması en gerekli unsurların başında gelen Pandemi Hastanesi konusunda verilen onlarca sözün tutulmadığını, ayrı bir hastane olmadığı için de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bazı servislerin ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Özyiğit, random test sayısının artırılması yönündeki karar doğru olmakla birlikte, sadece güneye gidenlere yönelik uygulanacak olmasının doğru olmadığını bunun ülke çapında yaygınlaştırılması halinde anlamlı olacağını belirtti.

Bilimin gösterdiği yönde gidilmesi ve sağlık örgütleriyle uzmanların ortaya koyduğu görüş ve önerilerin dikkate alınması halinde sürecin doğru zeminde ilerleyebileceğini belirten Özyiğit, “Karantinasız giriş uygulaması mutlaka gözden geçirilmelidir. UBP-HP hükümeti maalesef bilimin sesine kulak vermek yerine çoğu zaman bildiğini okumaktadır. Jet olayı ve ayrıcalıklı test izni bunun en somut göstergesidir. Kimsenin toplumun sağlığını riske atacak kararlar almaya hak ve yetkisi yoktur, olmamalıdır” ifadelerini kullandı.