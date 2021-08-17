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Bakanlar Kurulu av günlerini onayladı

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Bakanlar Kurulu av günlerini onayladı
Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında 2. İnce Av, Büyük Av ve 1. İnce Av Mevsimlerinin tüzükleri (gün ve haritaları) onaylandı. Av günleri ve 2.nci İnce Av haritası Resmi gazetede bugün yayinlanarak yürürlüğü girdi.
Buna göre;
2. İnce Av: 5,12,19,26 Eylül (4Av Günü)
Büyük Av: 31Ekim, 7,14,21,28 Kasım, 5,12,19,26 Aralık 2021 ve 2 Ocak 2022 ( 10Av Günü)
1. İnce Av: 9,12,16,19,23,26,30 Ocak, 2,6,9,13,16,20,23,27 Şubat 2022 (15 Av Günü)
Avcılar 2021-2022 Av sezonunda 2. İnce Av, Büyük Av ve 1. İnce Av olmak üzere toplamda 29 av günü avlanabilecek.
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