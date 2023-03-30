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Bakan Oğuz, İngiltere’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar’a yönelik yapılan saldırıyı kınadı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İngiltere’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

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Bakan Oğuz, İngiltere’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar’a yönelik yapılan saldırıyı kınadı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermek için gittiği Londra King's College önünde Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından sözlü saldırıya uğramasını Ersin Tatar’ın şahsına yönelik değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkına karşı yapılan bir saygısızlık olarak nitelendirdi.
Bakan Oğuz, kınama mesajında ‘’Adadaki Türk’lerin eşit ve egemen varlığını kabul edemeyenlerin yapmış olduğu bu saldırı bir gerçeği daha ortaya koymuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne inanarak egemen ve eşit temele dayalı bir çözüme karşı mücadelemiz devam edecektir’’ ifadelerine yer verdi.
 
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